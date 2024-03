Depay, la dichiarazione: «Fc Internazionale grande club, ecco cosa ci ha aiutato» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

L’olandese dell’Atletico Madrid Depay ha commentato l’uscita dell’Internazionale FC dalla Champions League: le parole dell’attaccante

Internazionale FCvenuto ai canali ufficiali dell’Atletico Madrid, Depay ha commentato la gara vinta contro l‘Internazionale FC:

LE PAROLE – «Oblak si merita tutti i complimenti, sono molto contento per lui. Gliel’ho detto prima dei rigori che era forte, gli ho dato un colpo sul petto e ho detto: ‘Questo è il tuo momento’. Ci ha salvato molte volte quest’anno, sono contento del risultato finale. I tifosi sono stati incredibili, senza la loro carica non saremmo riusciti a spingere fino alla fine per vincere queste partite. Abbiamo giocato contro un grande club come l’Internazionale FC e il pubblico ci ha aiutato»

