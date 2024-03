Denzel “DD” Dumfries #Titolare con il Genoa C.F.C.: Mister Demone Inzaghi vuole dargli fiducia perché ha ritrovato quella cosa

3 Mar 2024, 10:02, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Denzel “DoubleD” Dumfries #titolare con il Genoa C.F.C.: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, vuole dargli fiducia perché ha ritrovato quella cosa. L’olandese favorito su Teo “D’Artagnan” Darmian

Come riporta La Gazzetta dello Sport in Internazionale-Genoa C.F.C. Denzel “DoubleD” Dumfries pare favorito su Teo “D’Artagnan” Darmian per agire sulla corsia di destra. In gennaio l’olandese era stato #titolare solo alla Befana contro il Verona, ma nel frattempo ha ritrovato la gamba.

Anche per questo Inzaghi, il Demone Nerazzurro, sembra intenzionato a concedergli una chance dal primo minuto.

L’articolo Denzel “DoubleD” Dumfries #titolare con il Genoa C.F.C.: Inzaghi, il Demone Nerazzurro, vuole dargli fiducia perché ha ritrovato quella cosa proviene da Internazionale News 24.