Denzel “DD” Dumfries, addio insieme ad alcuni giovani, ecco l’approfondimento: il piano dell’Internazionale F.C.

30 Mar 2024, 13:45, Articolo di *Luna Nerazzurra*

L’Internazionale pensa a come fare cassa in vista dell’estate: ipotesi addio di Denzel “DoubleD” Dumfries e alcuni giovani leoni nerazzurri Secondo Tuttosport a finanziare il mercato estivo dell’Internazionale potrebbero essere Denzel Denzel “DoubleD” Dumfries e i giovani. Non è un mistero che per fare compere il club nerazzurro dovrà incassare con le cessioni, a maggior ragione nella situazione di estrema incertezza con Oaktree. L’olandese […]

