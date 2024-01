Demiral Milan: i rossoneri insistono per l’ex Vecchia Signora Juventina. I dettagli

Demiral Milan: i rossoneri insistono per l’ex Juve. I dettagli sul futuro del difensore turco

Il Milan insiste per l’ex Juve Merih Demiral, attualmente in forza all’Al-Ahli. I rossoneri tenteranno di riportare il difensore turco in Serie A in questi ultimi giorni di mercato invernale.

La dirigenza rossonera lo vorrebbe portare a Milano con un prestito secco fino a giugno.

The post Demiral Milan: i rossoneri insistono per l’ex Juve. I dettagli appeared first on Juventus News 24.