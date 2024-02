Demiral AC Milan, Furlani abbandona la pista: ecco cosa ha frenato l’affare con l’Al Ahli. I dettagli

Demiral-Milan, i rossoneri hanno abbandonato la pista che porta al difensore dell’Al Ahli: troppo alto l’ingaggio del calciatore

Come riportato dal Corriere dello Sport, non sarà Demiral l’eventuale difensore che il calciomercato Milan acquisterà in queste battute conclusive della sessione invernale.

La pista è stata abbandonata da Furlani e Moncada per la volontà dell’Al Ahli di non cederlo in prestito sia, soprattutto, per l’ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione. Un costo insostenibile per le casse rossonere.

