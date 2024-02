Delneri certo: «Juve? Dopo il ko con l’Fc Internazionale sarà arrabbiata, ma l’Udinese…» #Intervista

Pubblicità

Delneri non ha dubbi, ecco come l’Udinese può provare a fare male alla Juve arrabbiata dopo la sconfitta contro l’Inter

In previsione del prossimo big match di Serie A tra Juve ed Unidese. Al Messaggero Veneto l’ex tecnico Gigi Delneri parla così proprio sulla sfida di lunedì sera. Pensiero anche allo stato d’animo della squadra di Allegri dopo il ko con l’Inter.

Pubblicità

DELNERI – «L’Udinese dovrà restare con le linee molto compatte per poi sfruttare ogni possibile spiraglio, ma per farlo non dovrà aspettare la Juventus subito a ridosso della propria area. L’Udinese dovrà provarci con estrema determinazione, ribattendo colpo su colpo e stando bene attenta a non concedere nulla a una Juve che sarà arrabbiata dopo lo scivolone di Milano. Poi il risultato può dipendere da mille fattori, anche da quei calci d’angolo e palle inattive che la Juve è brava a sfruttare».

Pubblicità

L’articolo Delneri certo: «Juve? Dopo il ko con l’Inter sarà arrabbiata, ma l’Udinese…» proviene da Inter News 24.