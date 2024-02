Del Piero Signora Juve, apertura al ritorno? La battuta a Caressa: «Mister Max Allegri? Se un giorno potrò decidere io…»

Del Piero Juve, apertura dell’ex capitano al ritorno in bianconero? Lo scambio di battute andato in scena con Caressa

Alessandro Del Piero di ritorno alla Juve in un ruolo dirigenziale? La battuta dell’ex capitano sta facendo il giro dei social e molti tifosi ora sognano di rivederlo in bianconero, anche se dietro una scrivania.

Pubblicità

Caressa: ” Tu Alex Confermeresti #Allegri?” Dio:” Io non Decido Niente

Se un Giorno Potrò Decidere,Ti Rispondero’” Non sa più come dircelo: Vuole Tornare 12 Anni Di Lontananza sono Troppi

È Ora di Riportarlo a Casa Alla Juve Serve Juventinita’

A Noi Serve Del Piero#Juventus pic.twitter.com/swtBNbFRYM — K!NO (@Kino16K) February 19, 2024

In collegamento con Fabio Caressa il possibile indizio, con quel: «Se un giorno potrò decidere ti risponderò» alla domanda sul futuro di Allegri. Alex sembra lasciare più di una porta aperta, ma il club farà lo stesso?

Pubblicità

Pubblicità

The post Del Piero Juve, apertura al ritorno? La battuta a Caressa: «Allegri? Se un giorno potrò decidere io…» appeared first on Juventus News 24.