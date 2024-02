Del Piero: «Non mi sarei mai aspettato l’Fc Internazionale così forte» #Intervista. Poi esalta due Inter

Pubblicità

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, ha esaltato la stagione dell’Inter e alcuni singoli ai microfoni di Sky Sport

Alessandro Del Piero ha commentato la stagione dell’Inter ai microfoni di Sky Sport.

QUALITA’ DI GIOCO – «Se la squadra nerazzurra può essere inserita tra quelle che possono andare avanti in Europa? Mi trovo d’accordo con chi pensa di sì. Perché l’Inter è diventata una squadra forte, nel senso… forte. Sa quando attaccare bene, sa quando fare gol, sa quando deve difendere, sa gestire la gara per tutti i novanta minuti, ha grande qualità tra i giocatori in tutti i settori, un centrocampo che ha raggiunto una maturità, una freschezza e completezza nell’insieme che non ci saremmo mai aspettati. Che Calhanoglu facesse un’ascesa continua, prendesse le redini di tutto con questa qualità e intraprendenza».

ATTACCO INTER – «Davanti pensiamo ai gol di Lautaro ma Thuram è una spina nel fianco sempre, attacca la profondità, è fisico, forte altruista e si è inserito bene. Vedo l’Inter coperta in tutti i settori e la sconfitta in finale di CL l’anno scorso gli ha dato consapevolezza. Lo stanno dimostrando in campionato e adesso, anche in Europa, arriva il momento della verità. Anche loro sanno quali sono le loro capacità».

