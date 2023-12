Del Piero, messaggio a Yildiz dopo la linguaccia di Frosinone: «Si conoscono! I suoi consigli…». L’ex capitano della Juve si è sentito col baby turco

Nell’intervista concessa a Tuttosport l’agente di Yildiz, Hector Peris Ros, ha svelato anche un retroscena sull’ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero.

ESULTANZA ALLA DEL PIERO – «Già da tempo loro due sono in contatto direttamente, si sono persino sentiti dopo il gol di Frosinone che Yildiz aveva provato tante volte in allenamento. Kenan conosce il valore di Del Piero alla Juventus e ha ascoltato i suoi consigli: immagina e sogna un cammino così. La verità è che Yildiz era pronto, è pronto e sarà pronto: fisicamente, tecnicamente e mentalmente. Si prepara da quando è piccolo per diventare un top».

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE ALL’AGENTE DI KENAN YILDIZ

