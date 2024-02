Del Piero: «Juve poco figlia di pu… Fc Internazionale superiore in tutto ma i bianconeri potevano pareggiare» #Intervista

Alessandro Del Piero non usa mezzi termini per descrivere la vittoria dell’Inter sulla Juventus, che si potrebbe rivelare decisiva

Alessandro Del Piero, bandiera della Juventus, ha parlato a Sky Calcio Club del successo dell’Inter proprio ai danni dei bianconeri.

INTER JUVE – «Si è vista differenza tra una squadra che ha raggiunto la maturità in tutto, nel gioco, nella propria consapevolezza, spingere e difendere quando serve, è molta unita l’Inter. Dall’altra parte la Juve ha l’esigenza di segnare quando le capita un’occasione e deve essere super concreta se vuole vincere gare come questa, poi riuscirà a fare bene in altre gare perché è molto forte, difende bene e ha qualità davanti. Negli scontri dretti serve qualcosa in più e questa sera l’Inter lo ha dimostrato alla grande. I migliori? Sicuramente Szczesny, poi Bremer che si è ripreso alla grande nonostante il gol subito e anche Danilo ha fatto bene».

MOMENTO JUVE – «È un dato di fatto, la Juve è giovane a livello d’età, l’Inter è la più vecchia, questo sicuramente conta. È giovane anche nel giocare determinate partite, contro una squadra costruita per lo scudetto. Il suo motto è sempre stato arrivare tra le prime quattro. La Juve aveva la possibilità di portare a casa un pareggio questa sera, l’Inter è stata bravissima ad attaccare e difendere, una delle migliori partite, con occasioni più limpide ma con un po’ più di concretezza e fortuna se porti a casa un pari stasera, magari puoi continuare a cercare di stare attaccata, a vedere come va il duello nei mesi seguenti, invece vedersela sfuggire così fa male. Certe partite le vinci anche solo con la testa e questa era una di quelle».

