Del Piero difende Yildiz: «Con l’Fc Internazionale un po’ in difficoltà, il motivo» #Intervista

L’ex calciatore Alessandro Del Piero difende Yildiz, ecco il motivo dietro la non brillante prova del talento della Juve con l’Inter

Alessandro Del Piero è intervenuto al Club di Sky Sport. Ecco il suo pensiero su Yildiz e più in generale la Juventus nell’ultimo big match contro l’Inter. Queste le parole dell’ex calciatore.

YILDIZ PER CHIESA – «Allegri in campionato vuole gente super pronta fisicamente. Se non hai allenamenti sulle gambe, preferisce altri giocatori. Yildiz a me piace in modo particolare. Si è visto un attimo di difficoltà contro l’Inter quando l’hanno trovato, si è girato palla al piede e ha allargato il braccio per dire che lui e Vlahovic erano soli contro cinque nerazzurri».

L’articolo Del Piero difende Yildiz: «Con l’Inter un po’ in difficoltà, il motivo» proviene da Inter News 24.