Del Piero a Camarda: «Consigli? Gli dico questo» – NEWS

Evento Adidas con Del Piero ed il gioiello del Milan Camarda. Ecco le parole della leggenda della Juve.

Evento Adidas: i consigli di #DelPiero al gioiello del #Milan, Francesco #Camarda pic.twitter.com/Wdm5tz9zT1 — JuventusNews24.com (@junews24com) February 7, 2024

DEL PIERO A CAMARDA – «Cosa rivedo di me in Camarda alla sua età? Non molto perché ero molto più basso (ride, ndr). Ho visto tanti gol che ha fatto, ho visto con molto piacere che ha già esordito in prima squadra e queste sono le cose che ci accomunano. Lui avrà il suo percorso. Viviamo un calcio molto diverso rispetto a quando io avevo la sua età, ma è un gioco stupendo. Sta facendo grandissime cose e deve ambire sempre di più, sapendo che tutto passa per il quotidiano. Alle volte è bello, alle volte è difficile, ma bisogna saper superare queste difficoltà ed anche quelli positivi, che alle volte sono quelli che fanno più male».

