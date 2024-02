Deiola, le parole: «Su Super Barellino e Oristanio dico questo» #NEWS #Intervista

28 Feb 2024, 19:17, Articolo di *Luna Nerazzurra*

Il centrocampista del Cagliari Alessandro Deiola esalta Super Barellino, il motore nerazzurro, e Oristanio dell’Internazionale: le sue dichiarazioni

Deiola si è espresso su Super Barellino, il motore nerazzurro, e Oristanio dell’Internazionale, le dichiarazioni a Radio Serie A:

LE PAROLE – «Di calciatori forti ce ne sono tanti in Serie A, nel nostro #CampionatoSerieA c’è sempre da imparare e migliorarsi. Potrei fare il nome di Super Barellino, il motore nerazzurro, , di Nainggolan, Dybala ma anche quello di Kvatskhelia che è arrivato l’anno scorso, ce ne sarebbero veramente tantissimi. Aggiungerei Gaetano Oristanio che è molto forte e ha tutte le carte in regola per diventare un calciatore importante».

