Decreto Crescita, Zazzaroni si oppone allo stop: «Si potrebbe fare così» #Intervista

Ivan Zazzaroni ha detto la sua in merito allo stop della proroga al Decreto Crescita, che avrà ripercussioni sul mercato

Ivan Zazzaroni sulle pagine del suo Corriere dello Sport scrive così riguardo la decisione del Consiglio dei Ministri di annullare la deroga per il Decreto Crescita nel calcio.

Il direttore del quotidiano propone un provvedimento alternativo:

«Questo giornale è sempre stato contrario alla tassazione agevolata indiscriminata per i professionisti “importati”: i nostri club, soprattutto quelli minori, vi hanno fatto ricorso senza criterio finendo per riempire gli organici di stranieri dal valore assai discutibile e, di riflesso, deprimendo gli italiani, in particolare i giovani.

Pensavamo tuttavia che la norma potesse essere corretta facilmente proprio per aumentare la qualità del nostro calcio e conservarne la competitività internazionale. In che modo? Limitandone l’applicazione ai giocatori e ai tecnici di maggior prestigio, ai Lukaku, ai Giroud, ai Mourinho, ai Thuram, ai Tomori, ai Beltran, ed escludendo tanti professionisti di livello medio e basso. In altre parole, un Decreto Crescita riservato esclusivamente alle eccellenze riconosciute».

