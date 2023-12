Decreto Crescita, Allegri punge l’Fc Internazionale: «Vecchia Signora Juventina più serena degli altri» #Intervista

L’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato in conferenza stampa l’abolizione del Decreto Crescita

Anche Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha espresso la propria opinione riguardante l’abolizione del Decreto Crescita che influenzerà il mercato dell’Inter. Ecco le sue dichiarazioni in conferenza stampa:

RESTA ALLA JUVE ANCHE A SCADENZA – «Non ho detto niente, alla società non ho detto niente. Dobbiamo pensare ai risultati, in un attimo cambiano tutte le opinioni. Non dobbiamo né esaltarci né deprimerci. Stanno giocando anche dei bravi ragazzi come giocatori, questo è un merito di quanto è stato fatto nei 10 anni precedenti. Qui colgo anche l’occasione, visto che c’è stata una decisione sul Decreto Crescita, fortunatamente la Juve ha lavorato così da 10 anni e ha un patrimonio sui giovani per il futuro. La Juve rimane serena e tranquilla, il resto non conta perché ciò che conta è che la Juve torni a giocare la Champions l’anno prossimo. Ora mancano due partite di campionato, in mezzo c’è un ottavo di Coppa Italia».

