De Zerbi #Milan AC: una rivale in meno per i diavoli rossoneri nella corsa all’mister, le #NEWS

19:48,4 Mar 2024, MILANELLO.

Tra i nomi accostati alla panchina del Diavolo Rossonero c’è quello di De Zerbi. In tal senso ci sarebbe una rivale in meno per i rossoneri

Una rivale in meno per De Zerbi. L’attuale Mister del Brighton è accostato tra le varie anche al calcio#mercato Diavolo Rossonero, in caso di addio a Coach Pioli a fine #campionato. Nella corsa all’Mister i rossoneri avrebbero una rivale in meno.

In tal senso infatti il Barcellona avrebbe preso la sua decisione per la panchina della prossima #campionato. Nelle scorse ore dalla Spagna sono emerse indiscrezioni rumorose ed abbastanza precise nell’indicare Luis Enrique, attuale Mister del Paris Saint-Germain come l’uomo individuato dal direttore sportivo Deco per la selezione blaugrana del prossimo #futuro che dovrà affidarsi anche e soprattutto ai giovani del proprio vivaio ed attingere nel minor modo possibile alle risorse del #mercato.

