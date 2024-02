De Zerbi #Milan AC per il dopo Mister Stefano Pioli? I diavoli rossoneri devono vedersela con questo club: ULTIME

17:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

De Zerbi Diavolo Rossonero per il dopo Coach Pioli? I rossoneri devono vedersela con questo #club: le #news sulla panchina del futuro

Arrivano importanti aggiornamenti per quanto riguarda la panchina del Diavolo Rossonero, con Coach Pioli che è tutt’altro che sicuro di mantenere la guida dei rossoneri nonostante il contratto in scadenza nel 2025.

Tra i nomi accostati al mercato Diavolo Rossonero c’è anche quello di De Zerbi. L’attuale tecnico del Brighton piace molto anche al Chelsea, che lo sta monitorando in vista del prossimo anno. Lo riporta Nicolò Schira.

