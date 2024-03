De Zerbi #Milan AC, NOVITÀ sul prossimo #futuro del tecnico: c’entra anche… Guardiola! L’intreccio

10:48,3 Mar 2024, MILANELLO.

De Zerbi Diavolo Rossonero, NOVITÀ sul prossimo #futuro del tecnico: c’entra anche… Guardiola! L’intreccio riguardante la panchina

Dalla Spagna arrivano aggiornamenti per quanto riguarda il prossimo #futuro di Roberto De Zerbi, profilo accostato anche al #mercato Diavolo Rossonero in caso di addio con un anno di anticipo a Coach Pioli.

Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, il presidente del Barcellona Laporta avrebbe chiesto un consiglio all’ex Guardiola in merito alla scelta da effettuare per sostituire Xavi. Il tecnico del City non ha avuto dubbi: ha consigliato alla sua ex squadra di puntare tutto su De Zerbi.

