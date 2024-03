De Zerbi #Milan AC: l’allenatore ha le idee chiare per il proprio futuro, le DICHIARAZIONI

19:47,1 Mar 2024, MILANELLO.

Roberto De Zerbi, accostato anche alla panchina Diavolo Rossonero, ha le idee chiare sul suo futuro. Le dichiarazioni in conferenza stampa

LE PAROLE – «Ho solo il Brighton in testa. Vorrei finire la stagione nel migliore dei modi con i nostri giovani, per competere e vincere quante più partite possibile. Sì, ho un contratto. Non ho deciso nulla. Il mio focus è sul Brighton, al 100%»

