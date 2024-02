De Zerbi #Milan AC, l’allenatore del Brighton piace a una big europea: decisione a breve!

23:47,27 Feb 2024, MILANELLO.

De Zerbi Diavolo Rossonero, l’allenatore del Brighton piace a una big europea: decisione a breve! Le ultime sull’allenatore

Arrivano novità sul prossimo allenatore del Bayern Monaco. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, sarebbe ormai una corsa a due tra Xabi Alonso e Roberto De Zerbi. Lo spagnolo è il preferito, ma c’è la concorrenza del Liverpool.

Per questo il nome di De Zerbi, che piace anche al Diavolo Rossonero, sta scalando le gerarchie, visto che sarebbe più facile strapparlo al Brighton. Il #club bavarese vuole prendere una decisione a breve.

