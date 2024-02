De Zerbi #Milan AC: l’allenatore cercato anche da questa big spagnola, i dettagli

15:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

In caso di addio di Coach Pioli alla panchina Diavolo Rossonero tra i candidati a sostituirlo c’è anche De Zerbi. C’è però concorrenza

Dalla Spagna arriva la minaccia alle pretendenti di Roberto De Zerbi, tra cui c’è anche il Diavolo Rossonero in caso di separazione con Coach Pioli a fine stagione.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Sport, fra i nomi seguiti dal Barcellona ci sarebbe anche l’italiano, che ben sta figurando sulla panchina del Brighton. L’ex allenatore del Sassuolo potrebbe essere un’ipotesi per dare quella continuità di gioco ad una squadra che ha sempre fatto della costruzione del basso, con qualità, un suo punto di forza.

