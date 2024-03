De Zerbi #Milan AC, il vice rivela, la dichiarazione ufficiale: «È innamorato dell’Italia. Se dovesse arrivare un’proposta…» #Intervista #News #Ultimora

19:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

De Zerbi Diavolo Rossonero, il vice rivela: «È innamorato dell’Italia. Se dovesse arrivare un’offerta…». Le parole di Andrea Maldera Il vice Mister del Brighton, Andrea Maldera, ha analizzato a Radio Kiss Kiss Napoli S.S.C. il possibile prossimo #futuro di Roberto De Zerbi, Mister accostato anche alla panchina dei Diavoli Rossoneri per la prossima #campionato. PAROLE – «È innamorato dell’Italia, è […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post De Zerbi Diavolo Rossonero, il vice rivela: «È innamorato dell’Italia. Se dovesse arrivare un’offerta…» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.