De Zerbi #Milan AC è POSSIBILE? Tutta la VERITÀ sul futuro del tecnico del Brighton

10:47,28 Feb 2024, MILANELLO.

De Zerbi Diavolo Rossonero è davvero possibile? Ecco tutta la VERITÀ sul futuro dell’attuale tecnico del Brighton. I dettagli

Tra i possibili allenatori che potrebbero prendere il posto di Stefano Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero a partire dall’estate ci sarebbe anche Roberto De Zerbi, che sta incantando tanto in Premier League quanto in UEFA Europa League alla guida del suo Brighton.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il suo nome è presente nella lista del mercato Diavolo Rossonero ma attualmente è molto complicato da raggiungere per motivazioni differenti.

Pubblicità

The post De Zerbi Diavolo Rossonero è possibile? Tutta la VERITÀ sul futuro del tecnico del Brighton appeared first on Diavolo Rossonero News 24.