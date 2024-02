De Zerbi #Milan AC, clamorosa RIVELAZIONE: «È innamorato dei diavoli rossoneri! In estate…»

11:47,26 Feb 2024, MILANELLO.

De Zerbi Diavolo Rossonero, clamorosa RIVELAZIONE: «È innamorato dei rossoneri! In estate…». Le ultime sull’allenatore

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha parlato anche del futuro di Roberto De Zerbi. L’attuale tecnico del Brighton potrebbe diventare un obiettivo del calciomercato Diavolo Rossonero in estate.

De Zerbi, a fine stagione, potrebbe lasciare Brighton ma non la Premier – si legge – Lo seguono i 5 top #club inglesi. Ha qualcosa anche in Spagna ma la sua follia lo porterebbe a valutare anche i #club italiani. Lui è un innamorato del Diavolo Rossonero. Dopo Brescia (e forse Foggia) c’è il diavolo nel suo dna. Cresciuto a Diavolo Rossoneroello potrebbe fare in rossonero quello che da calciatore non gli è riuscito. C’è solo una certezza nella carriera di De Zerbi: non allenerà mai l’Atalanta.

