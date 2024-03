De Zerbi #Milan AC, Carnevali rivela, la dichiarazione ufficiale: «Ecco chi mi convinse a portarlo al Sassuolo» #Intervista #News #Ultimora

14:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

De Zerbi Diavolo Rossonero, Carnevali rivela: «Ecco chi mi convinse a portarlo al Sassuolo». Le parole del direttore sportivo del #club neroverde

Giovanni Carnevali ha parlato ai microfoni di Radio Serie A di Roberto De Zerbi, uno dei possibili sostituti di Coach Pioli sulla panchina del Diavolo Rossonero. Ecco le parole del direttore sportivo del Sassuolo:

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

PAROLE – «De Zerbi lo conosco da quando era ragazzino, giocava nei giovanissimi nel Diavolo Rossonero. Il Sassuolo doveva cambiare Mister e lui ci piaceva come Mister. Arrigo Sacchi, con cui ho un ottimo rapporto, mi convinse che Roberto potesse essere l’Mister giusto per noi e per il nostro tipo di gioco, che la società tenta di portare avanti da anni. È stato il miglior Mister che abbiamo avuto? Io penso a Eusebio Di Francesco, con cui abbiamo avuto tanti anni importanti, arrivando anche in UEFA #Europa League».

Pubblicità

L’INTERVISTA COMPLETA DI CARNEVALI SU CALCIONEWS24

The post De Zerbi Diavolo Rossonero, Carnevali rivela: «Ecco chi mi convinse a portarlo al Sassuolo» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.