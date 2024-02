De Zerbi AC Milan: il Brighton gli offre il rinnovo, i particolari del contratto

Tra i nomi sulla lista del Milan per il possibile nuovo allenatore in caso di addio a Pioli c’è quello di De Zerbi. Il Brighton si tutela

In un’estate, la prossima, che vedrà tantissime panchine anche di top club, cambiare il proprio allenatore, Roberto De Zerbi sta diventando di settimana in settimana uno dei profili più ricercati. Tra le squadre interessate c’è anche il Milan.

Tuttavia come riportato dal Mundo Deportivo il Brighton vuole tutelarsi e blindarlo: è già partita la trattativa per prolungare fino al 30 giugno 2027 con aumento salariale ed eliminazione o innalzamento della clausola.

