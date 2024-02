De Zerbi AC Milan, arriva un nuovo indizio: cosa sta succedendo

De Zerbi Milan, arriva un nuovo indizio: cosa sta succedendo. Tutti gli aggiornamenti per il possibile post Pioli

Tra i possibili candidati alla panchina rossonera c’è anche il nome di Roberto De Zerbi, attuale allenatore del Brighton monitorato molto attentamente dalla dirigenza del Milan.

E proprio su questo fronte c’è un’importante novità. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il club inglese si starebbe già preparando in caso di addio del tecnico italiano, uno scenario che dall’Inghilterra definiscono tutt’altro che impraticabile.

