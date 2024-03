De Winter #Juve, entra in corsa anche un #TopClub inglese 

19:48, 21 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Il Wolverthampton sarebbe pronto a farsi avanti per Koni De Winter. Intanto, la Juve si appresta ad incassare 8 milioni in caso di riscatto da parte del Genoa

Koni De Winter, giovane talento belga del Genoa, si sta facendo notare con ottime prestazioni, tanto da meritarsi la prima convocazione con il Belgio durante la pausa internazionale. La sua ascesa è stata costellata da sfide impegnative, dove ha dimostrato il suo valore anche contro avversari più quotati. Il Genoa ha un’opzione per il suo riscatto che presto potrebbe scattare automaticamente e la Juve è pronta ad incassare circa 8 milioni.

Tuttavia, come rivelato da Tmw, ci sono anche altre squadre interessate a lui e in particolare il Wolverhampton sarebbe pronto a farsi avanti con il Genoa.

