De Winter elogia Alex Bastoni: «È il difensore più forte della Serie A, il mio modello è…» #Intervista

Pubblicità

Il difensore centrale del Genoa, Koni De Winter, ha parlato dei suoi modelli nel ruolo e dei migliori giocatori del campionato di Serie A

Intervenuto ai microfoni di Radio Tv Serie A, Koni De Winter, difensore del Genoa, parla dei suoi modelli ed incorona il centrale dell’Inter, Alessandro Bastoni, come il migliore nel suo ruolo nel campionato di Serie A.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

STAGIONE DEL GENOA – «Ad inizio stagione abbiamo avuto molti infortuni che ci hanno rallentato. La classifica rispecchia quello che siamo, possiamo ambire a rientrare tra le prime 10 e lavoreremo per questo. Gudmundsson e Retegui sono stati una bellissima scoperta e penso che lo siano stati anche per i tifosi che magari non li conoscevano così bene. Io non guardo cosa scrivono i giornalisti, però Gilardino sta facendo un buon lavoro e questo in campo si vede. I tifosi del Genoa sono fantastici, ci seguono, ci spronano e ci motivano sempre. Dal campo è importante sapere di essere sostenuti. Anche a Napoli si sentiva la loro presenza e i cori che ci dedicano».

Pubblicità

MODELLI DA DIFENSORE – «Chiellini per me rimane il difensore più forte. Nella Serie A di oggi il più forte penso sia Bastoni».

L’articolo De Winter elogia Bastoni: «È il difensore più forte della Serie A, il mio modello è…» proviene da Inter News 24.