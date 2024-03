De Silvestri elogia l’obiettivo del #Milan AC, la dichiarazione ufficiale: «Ha portato un gioco innovativo, sa toccare i nervi giusti» #Intervista #News #Ultimora

22:48,21 Mar 2024, MILANELLO.

Ai microfoni di Radio Serie A il difensore e ormai bandiera del Bologna, De Silvestri si è così espresso sull’obiettivo Diavolo Rossonero, Thiago Motta Le parole ai microfoni di Radio Serie A il difensore e ormai bandiera del Bologna, De Silvestri. Si è così espresso sull’obiettivo Diavolo Rossonero, Thiago Motta: LE PAROLE – «Il mister è arrivato […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post De Silvestri elogia l’obiettivo del Diavolo Rossonero: «Ha portato un gioco innovativo, sa toccare i nervi giusti» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.