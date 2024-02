De Siervo esalta Mister Inzaghi: «Il suo gioco è spettacolare. Con lui l’Fc Internazionale…» #Intervista

Luigi De Siervo ha commentato la vittoria di Simone Inzaghi del titolo di allenatore del mese di gennaio per la Lega Serie A

Con queste parole cariche di stima e ammirazione, Luigi De Siervo racconta la vittoria di allenatore di gennaio di Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter.

INZAGHI – «Simone Inzaghi è stato ancora una volta grande protagonista nel mese di gennaio, con 3 vittorie in altrettante gare, intervallati dal trionfo nella EA SPORTS FC Supercup a Riyadh. Al secondo successo stagionale come allenatore del mese, il tecnico piacentino ha riportato i nerazzurri in vetta alla classifica, con il miglior attacco e la miglior difesa della Serie A TIM, esprimendo un gioco efficace e spettacolare, tra i più apprezzati anche a livello europeo».

