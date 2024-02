De Sciglio, sorrisi Signora Juve: il terzino vicino al rientro. Può tornare per quella gara

De Sciglio, sorrisi Juve per le condizioni del terzino, ormai vicino al pieno recupero: può tornare per quella partita

Buone notizie per Mattia De Sciglio che, dopo nove mesi di sofferenza, è ormai vicino al pieno recupero. Il terzino ieri ha lavorato per gran parte della sessione con il resto del gruppo e vede la luce infondo al tunnel dopo quasi 300 giorni dalla lesione del crociato anteriore.

Difficile per lui ipotizzare una chiamata già per la trasferta di Verona, ma se non dovessero esserci intoppi potrebbe tornare a disposizione per la successiva gara della Juve in programma con il Frosinone. Lo scrive La Stampa.

