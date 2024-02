De Sciglio è pronto a tornare in campo: si avvicina la convocazione del terzino dopo l’infortunio al legamento del ginocchio

Si avvicina il ritorno in campo in campo di De Sciglio dopo l’infortunio al legamento del ginocchio risalente al maggio del 2023.

Pubblicità

Il terzino da qualche giorno ha ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo e secondo quanto riportato da Tuttosport potrebbe tornare a disposizione di Allegri ed essere convocato per Juve Frosinone di domenica prossima. Una buona notizia visto il possibile infortunio di Danilo.

Pubblicità

Pubblicità

The post De Sciglio è pronto a tornare in campo: si avvicina la convocazione del terzino appeared first on Juventus News 24.