De Rossi pizzica l’Fc Internazionale: «Se il Sassuolo c’è riuscito, perchè noi no?» #Intervista

Il tecnico della Roma De Rossi ha parlato della sfida odierna con l’Inter, citando il Sassuolo e la vittoria conquistata coi nerazzurri

Sulle colonne de Il Corriere dello Sport, si legge che Daniele De Rossi punta in alto in vista della sfida odierna della sua Roma contro l’Inter. Il tecnico giallorosso guarda al Sassuolo e alla vittoria conquistata proprio coi nerazzurri.

ROMA INTER – L’Inter a San Siro ha conquistato 29 punti (media 2,55), la Roma all’Olimpico ne ha accumulati 28 (2,25). E anche se la capolista ha perso solo una volta proprio in casa, e ha il forziere immacolato in trasferta, l’ultima gita fuori porta a Firenze non è stata una rappresentazione impeccabile. Ecco perché De Rossi, con gli accorgimenti strategici essenziali, cita il Sassuolo: se ci sono riusciti loro a batterli, perché non dovremmo provarci noi?

Finora tre vittorie su tre partite. Ma se anche dovesse perdere contro l’Inter, come la classifica suggerisce, non vivrebbe il primo stop come un ridimensionamento. Purché, chiaramente, la Roma dimostri di essere dentro a un percorso virtuoso.

