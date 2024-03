De Rossi, la dichiarazione: «Roma? Inferiore solamente all’Fc Internazionale e ad altre due» #Intervista #ULTIMORA #News

Pubblicità

Il tecnico Daniele De Rossi ha analizzato la forza della Roma paragonandola a quelle delle altre squadre di Serie A

Daniele De Rossi ha fatto riferimento all’Internazionale FC per parlare della Roma al termine del match vinto contro il Sassuolo.

LE PAROLE – «La Roma non ha una squadra nettamente più forte di tutte, ma una squadra che deve lottare per la Champions. Non è inferiore – a parte a Milan, Juve, Internazionale FC – alle altre»

L’articolo De Rossi: «Roma? Inferiore solamente all’Internazionale FC e ad altre due» ha come fonte da Internazionale FC News 24.