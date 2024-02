De Rossi: «Fatica con le big?» #Intervista Arriva la frecciata a Mourinho

Pubblicità

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi si è espresso in conferenza stampa alla vigilia della partita tra capitolini e Inter

Le parole di De Rossi alla vigilia della partita tra Roma e Inter:

LA FATICA DELLA ROMA CONTRO LE BIG – «La casualità non esiste. Mi stai chiedendo di commentare scontri diretti che non ho preparato io. Poi ci sono dei numeri che parlano. Vediamo come andiamo domani e se ci saranno ancora queste problematiche. Quando giochi contro squadre forti ci sta perdere o faticare. Delle volte dei livelli in campo parlano. Inter, Milan e Juve sono tanto forti. Per quanto riguarda noi sto cercando di far partire un percorso che non so quanto durerà, ma devono capire che siamo una squadra forte».

