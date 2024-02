De Rossi a DAZN: «Risultato aperto, può succedere di tutto. Su Lukaku…» #Intervista

Pubblicità

Il tecnico della Roma Daniele De Rossi ha parlato a ridosso del fischio d’inizio del big match con l’Inter: le parole

Ai microfoni di DAZN, Daniele De Rossi parla così nel prepartita di Roma Inter.

EMOZIONI – «Sensazioni? Emozionante, come lo era l’esordio e la prima in casa. È tutto una bella esplosione di sentimenti forti, fortunatamente e sfortunatamente c’è anche una partita da preparare. Non ho tempo di pensare a quello che sarà l’atmosfera».

HUIJSEN – «Llorente poteva giocare, negli ultimi giorni ha avuto un problemino e lo abbiamo centellinato. Visto che Huijsen è fuori dalla lista Uefa ho scelto lui, così non rischiamo di andare in quel match con un centrale solo»

LUKAKU – «Ho visto un giocatore tranquillo, come tutti i suoi compagni. Sereni, consapevoli di affrontare una squadra forte e consapevoli dei proprio punti di forza e dei propri difetti. Nella mia vita ho giocato contro squadre molto forti ed ho vinto e con squadre molto scarse ed ho perso, può succedere di tutto»

