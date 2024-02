De Paul Signora Juve, l’annuncio UFFICIALE: l’argentino risponde così all’interesse bianconero

De Paul Juve, arriva anche l’annuncio ufficiale del giocatore argentino: la sua risposta al possibile futuro bianconero

Rodrigo De Paul, a Sportmediaset, ha parlato anche del suo futuro, rispondendo alle voci che lo vorrebbero di ritorno in Italia per vestire la maglia della Juve.

Pubblicità

LE PAROLE – «Con la sconfitta andiamo a caso non felici, ma al Metropolitano possiamo ribaltare: è una partita da 180 minuti. Juve? Sono molto felice all’Atletico, voglio rimanere qui tanti anni…».

Pubblicità

Pubblicità

The post De Paul Juve, l’annuncio UFFICIALE: l’argentino risponde così all’interesse bianconero appeared first on Juventus News 24.