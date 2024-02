De Paul Signora Juve, dalla Spagna sono sicuri: lo vuole un’altra big italiana

De Paul Juve, dalla Spagna sono sicuri: lo vuole un’altra big italiana. La novità sul centrocampista argentino

La Juve non è più l’unica squadra italiana a seguire De Paul. Come riferiscono dalla Spagna, infatti, sul centrocampista argentino sarebbe piombata un’altra big italiana: il Milan.

De Paul è un vecchio pupillo rossonero e sarebbe disposto a lasciare l’Atletico Madrid per tornare in Italia. La cifra richiesta per la cessione sarebbe di almeno 30 milioni di euro.

