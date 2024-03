De Paola non ha dubbi, la dichiarazione ufficiale: «Se Mister Stefano Pioli non vince l’EL o non si qualifica alla #Champions non rimarrà, vi spiego» #Intervista #News #Ultimora

19:45,29 Mar 2024, MILANELLO.

Il giornalista Paolo De Paola si è espresso così in vista del prossimo turno di Serie A, soffermandosi sulla sfida tra Fiorentina e Diavolo Rossonero Intervenuto sulle frequenze di TMW Radio nel corso di Maracanà, Paolo De Paola si è espresso così in vista di Fiorentina Diavolo Rossonero e del prossimo turno di Serie A. Focus sul […]

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

The post De Paola non ha dubbi: «Se Coach Pioli non vince l’EL o non si qualifica alla Champions non rimarrà, vi spiego» appeared first on Diavolo Rossonero News 24.