De Paola: «Era fallo di Sandro Bastoni ma non credo al complotto» #Intervista

Paolo De Paola ha espresso la propria opinione riguardante l’episodio tra Bastoni e Duda avvenuto contro il Verona

Paolo De Paola è intervenuto sulle polemiche arbitrali che hanno travolto la sfida dell’Inter contro il Verona. Ecco le sue dichiarazioni nel corso de L’Editoriale su TMW Radio:

«Come giudico le tantissime polemiche arbitrali? La cosa importante è non allinearsi al pianto altrui. Questo errore clamoroso su un fallo evidente di Bastoni convalida un gol irregolare. Io non voglio pensare al complotto, ma bisogna analizzare le cose e bisogna parlare per esempio di Nasca, che al VAR è recidivo visto che è al terzo errore clamoroso. C’era lui al VAR anche sulla clamorosa spinta di Iling su Ndoye, se continua a fare questi errori vuol dire che c’è bisogno di un cambio evidente nella classe arbitrale. C’è un problema nell’assetto arbitrale, poi ci vengono date delle spiegazioni assurde. Rimaniamo clamorosamente a favore del VAR, però dobbiamo raccogliere il giusto spunto di Andreazzoli e ragionare sull’uniformità di giudizio. Perché vengono dati dei rigorini, perché specialmente alcuni arbitri come Fabbri fischiano in continuazione. O si arbitra alla Orsato lasciando giocare, o si fischia in continuazione. Ci vuole però uniformità. Il miglior arbitro è quello che non si nota. Non ho grande fiducia in Rocchi, avevo grande fiducia in Rosetti e ci vorrebbe una figura del genere, non un Rocchi che ha sbagliato tantissimo da arbitro e sbaglia anche da designatore. Questa incertezza e questa voglia di mostrarsi trasparenti, ma senza cercare soluzioni, crea imbarazzo. Dopo tanti errori bisognerà trovare una soluzione e questa dovrebbe arrivare dai vertici, ma con questi protagonisti non ci sono soluzioni. Tutto questo presta il fianco ai complottisti».

