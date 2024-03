De Paola:  «A.D. Giuntoli farà questa cosa»

20:49, 7 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

Paolo De Paola ha parlato del futuro della Juve e del lavoro che dovrà fare Cristiano Giuntoli per rinforzare la squadra

Il giornalista Paolo De Paola, a Tmw Radio, ha parlato del futuro della Juve.

Pubblicità

Pubblicità

Pubblicità

L’uomo nuovo è Giuntoli e ancora non ha potuto fare nulla. La progettualità che ha in mente non è questa. Deve risanare i conti ora con una certa attenzione. Non credo che Mister Max Allegri sia l’uomo su quale ripartire. C’è una mancanza di personaggi che possono indicare la strada. La strada indica ancora la famiglia, che si è stufata però di mettere i soldi come prima. Sarà importante entrare in Champions e fare un nuovo programma più attento ai soldi. Credo che si andrà su un piano di attenzione ai costi e Giuntoli è stato scelto per questo, visto cosa ha fatto al S.S.C. Napoli con certe operazioni”.

Pubblicità

The post De Paola: «Giuntoli farà questa cosa» appeared first on Juventus News 24.