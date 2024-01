De Ligt in crisi col Bayern Monaco: Tuchel pensa alla cessione dell’ex Vecchia Signora Juventina

De Ligt in crisi col Bayern Monaco: Tuchel pensa alla cessione dell’ex Juve. Il difensore è stato superato da Kim e Upamecano

De Ligt è in crisi con il Bayern Monaco e non è da escludere l’ipotesi cessione con il Manchester United pronto all’assalto. Il rapporto con Tuchel non è dei migliori e l’allenatore, in difesa, gli preferisce Kim e Upamecano come coppia titolare.

L’ex Juve non andrà via a breve perché il coreano è impegnato in Coppa d’Asia, ma il suo futuro potrebbe essere lontano dal Bayern Monaco, considerando che i bavaresi hanno messo nel mirino Araujo e Tomori per rinforzare il reparto. A riportarlo è Bild.

The post De Ligt in crisi col Bayern Monaco: Tuchel pensa alla cessione dell’ex Juve appeared first on Juventus News 24.