De Ligt furioso con Tuchel! Lo sfogo dell’ex Signora Juve dopo Lazio-Bayern: rivelazione

De Ligt furioso con Tuchel subito dopo il ko del Bayern all’Olimpico contro la Lazio: la rivelazione sull’ex juventino

«Non mi fa giocare mai». Questa la frase che Matthijs De Ligt avrebbe pronunciato subito dopo la sconfitta del Bayern Monaco in casa della Lazio, altra gara in cui il difensore olandese è partito inizialmente dalla panchina.

Per l’ex Juve non è certamente un momento facile, visto lo scarso minutaggio fin qui accumulato con Tuchel e anche lui sarebbe, all’interno dello spogliatoio, uno dei sostenitori del cambio di guida tecnica. Lo riferisce la Gazzetta dello Sport.

