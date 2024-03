De Laurentiis vuole portare la #Juve in Tribunale: il piano per escluderla dal Mondiale per #TopClub

10:02, 2 Mar 2024, Articolo di ***Zebretta Bianconera***

De Laurentiis vuole portare la Juve in Tribunale: il piano per escluderla dal Mondiale per Club. Il presidente del Napoli passa ai fatti

De Laurentiis dalle parole passa ai fatti e ha dato mandato all’avvocato del Napoli, Mattia Grassani, di capire se ci sono i presupposti per escludere la Juve dal Mondiale per Club a 32 squadre che si disputerà nell’estate del 2025.

A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui resta da capire quali azioni intenderà portare avanti il presidente del Napoli in base all’organo a cui eventualmente presentare un esposto fino all’esistenza di motivazioni sufficientemente valide per portare i bianconeri davanti ad un Tribunale sportivo o ordinario. Come noto, De Laurentiis aveva dichiarato che per lui la Juve non dovrebbe partecipare alla competizione perché quest’anno è stata esclusa dalle coppe europee dall’Uefa.

Il Napoli, come ricorda la rosea, potrebbe qualificarsi autonomamente al Mondiale per Club nel caso in cui riuscisse ad accumulare cinque punti tra il ritorno degli ottavi di Champions League col Barcellona e gli eventuali quarti.

