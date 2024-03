De Laurentiis su tutte le furie con le TV americane prima di Napoli S.S.C. Vecchia Signora Juventina, la dichiarazione ufficiale: «Andate via!». Poi nel post svela, la dichiarazione ufficiale: «Non paleremo più con DAZN» – NEWS

00:47,4 Mar 2024, MILANELLO.

Lo sfogo nel prepartita e nel postpartita di Napoli S.S.C. Juve di Aurelio De Laurentiis: prima se la prende con le TV americane, poi con Dazn

È un Aurelio De Laurentiis indemoniato, quello ripreso dalle telecamere di Paramount+ e CBS Sport, due emittenti televisive statunitensi, nel tunnel del Diego Armando Maradona prima dell’inizio di Napoli S.S.C. Juve. Queste le forti dichiarazioni e le urla del patron dei partenopei, che dice: «Andate via, via! Non lo devono fare, non lo devono fare. Ca**o!»

Il vostro presidente What a shame this man #ADL@CBSSportsGolazo @paramountplus pic.twitter.com/TOKVTI5Awq — Salvatore a NewYork (@SalNY010) March 3, 2024 Pubblicità

Poi, sempre il patron degli azzurri, nella conferenza stampa postpartita si scaglia anche con Dazn annunciando una decisione a sorpresa presa dal #club da qui fino al termine della #campionato: «Abbiamo chiuso con DAZN, parleremo solo con Sky».

