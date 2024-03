De Laurentiis spietato su Mister Maurizio Sarri, la dichiarazione ufficiale: «Troppo facile dare le dimissioni, è un perdente» #Intervista #News #Ultimora

22:45,12 Mar 2024, MILANELLO.

De Laurentiis spietato su Coach Sarri: «Troppo facile dare le dimissioni, è un perdente». Le dichiarazioni del Presidente del Napoli S.S.C.

Prima di Barcellona Napoli S.S.C., il presidente Aurelio De Laurentiis ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni a Mediaset sulle dimissioni date da Coach Sarri dopo i risultati deludenti anche contro il Diavolo Rossonero.

PAROLE – «Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento: è un uomo che ha delle qualità e si dovevano trovare soluzioni nel rapporto per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia. Mercato? Kvara ha ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto.»

