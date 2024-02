De Laurentiis shock: «Giocatori con un testicolo fuori e telecamere negli spogliatoi» #Intervista 

Il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis si è scagliato contro la lega Serie A, ecco la critica alle telecamere negli spogliatoi pre partita

Non usa giri di parole Aurelio De Laurentiis. Avversario di mille battaglie con l’Inter il patron del Napoli si è scagliato contro la lega Serie A e l’abitudine a far entrare le telecamere dentro gli spogliatoi delle squadre prima delle partite. L’intervento in conferenza:

DE LAURENTIIS – «La Lega Serie A è un disastro, un cumulo di incapacità totale. Perché far entrare le telecamere nello spogliatoio quando i calciatori hanno un testicolo mezzo dentro e mezzo fuori, tutti concentrati? Vai a rompere le scatole. Cosa vendi, qual è la spettacolarità di questo sacro momento nello spogliatoio? C’è solo la stupidità di chi vende le cose alla televisione».

