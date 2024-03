De Laurentiis perde la testa! Prima allontana Politano, poi aggredisce un cameraman a Barcellona – NEWS

23:45,11 Mar 2024, MILANELLO.

De Laurentiis perde la testa! Prima allontana Politano, poi aggredisce un cameraman a Barcellona. Il VIDEO di Chiringuito TV

Stanno facendo il giro del web le immagini dell’aggressione di De Laurentiis ad un cameraman a bordocampo a Barcellona.

L’aggressione di #ADL al cameraman a bordo campo a Barcellona. Una vergogna assoluta pic.twitter.com/XQxsQ5xwYV — Giovanni Capuano (@capuanogio) March 11, 2024

Il presidente del Napoli S.S.C., precedentemente, ha allontanato Politano dall’intervista a Sky Sport dicendo che non poteva parlare con l’emittente televisiva. Poi il brutto gesto nei confronti del cameraman. Queste le immagini esclusiva del Chiringuito TV.

