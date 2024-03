00:46,14 Mar 2024, MILANELLO.

De Laurentiis nei guai? La UEFA apre un procedimento disciplinare dopo quest’episodio. Ecco il motivo e cosa filtra

La UEFA ha deciso di aprire un procedimento disciplinare nei confronti di De Laurentiis dopo quanto #successo con il giornalista e il cameraman di Sky Sport alla vigilia di Napoli S.S.C. Barcellona (intervista a Politano prima iniziata e poi interrotta).

Il presidente rivale del Diavolo Rossonero non avrebbe rispettato l’art. 11 del regolamento UEFA ed in particolare la “violazione delle regole basiche di condotta decente“.

